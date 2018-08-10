Filistinli Sporcular Develi Kaymakamı Duru'yu Makamında Ziyaret Etti

Develi Kaymakamı Murat Duru ziyaretle ilgili açıklamasında, "Ramallah, Elhalil, Kudüs ve diger şehirlerinden Kayseri ilimize kamp yapmak için gelen Filistinli Taekwondo Milli Takımı sporcuları ve antrenörleri bugün ziyaretimize geldiler. Ziyarette sporla alakalı sohbetin yanında Develimizle, Kayserimizle, Ülkemizle ve kardeş Filistinle ilgili görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Duru, "Ayrıca sporcu yavuzlarımıza ve antrenörlerine kardeş Müslüman Filistin halkının ve devletinin haklı mücadelesinde dün olduğu gibi bugün de gelecekte de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti yanlarında ve destekçisi olduğunu ve olacağını ifade ettik" diye konuştu.