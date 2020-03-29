Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gönüllü olarak maske üretiyorlar

Develi Hastanesinin maske ihtiyacını karşılamak için gönüllü olan Develi Halk Eğitim Merkezindeki öğretmenler ve kursiyerler maske üretimine başladı.

Gönüllü olarak maske üretiyorlar
Koronavirüs sebebi yaşanan maske sıkıntısını giderebilmek için öğretmenler de büyük bir fedakarlık gösterdi. Develi ilçesi Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmen olan ve dikiş makinesini kullanmasını bilenler Develi Devlet Hastanesi'nin maske ihtiyacını karşılamak için üretime başladı.
41 yaşındaki Sevda Özdemir "İhtiyaç doğrultusunda maske dikimine gönüllü olarak geldik yardımcı oluyoruz. Benim kendi mesleğim okul öncesi öğretmeniyim. Halk Eğitim de kadrolu öğretmenim dikişçi arkadaşlarımız dikiyor bende yardım amaçlı kesme işini yapmak için geldim" dedi.
Develi Halk Eğitim Merkezi'nde görevli olan Dudu Erciyes ise "İlçemizde maske sıkıntı çekildiğinde dolayı Develi Halk Eğitim Merkezimizde arkadaşlarımızla birlikte gönüllü olarak maske üretmeye başladık" diye konuştu.
60 yaşında olmasına rağmen gönüllü olarak maske üreten Melike Uysan, "Ben Develi Halk Eğitim Merkezinde kursiyerim, gönüllü olarak ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz" ifadesinde bulundu.

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
HaberKayseri HaberKayseri DeveliKoronavirüsMaske
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.