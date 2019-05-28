Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Homurlu Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Develi’nin doğa harikası yerlerinden olan ve Develi Belediyesi tarafından yeniden revize edilerek Develililerin beğenisini kazanan Homurlu Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor.

Homurlu Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Yukarı Künye Mahallesinde bulunan Homurlu Şelalesini ziyaret ederek iftara gelenlerle ve mahalle sakinleriyle hasbihalde bulunan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Büyükşehir Belediyemizin de desteği ile Homurlu Şelalesi çevresi halkımızın ve misafirlerin rahatlıkla kullanabileceği bir çevre düzenine kavuşturulmuştur. Bugün burada yeniden incelemelerde bulunarak eksik kalan yerlerin tespitini yaptık. İnşallah onları da en kısa sürede tamamlayacağız. Ayrıca mahalle sakinlerimize ve muhtarımıza bize gönüllerini ve hanelerini açtıkları için teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Develi BelediyesiHomurlu ŞelalesiMEHMET CABBARDeveli Belediye Başkanı Mehmet CabbarDeveliHaberlerHaberKayseri HaberKayseri GündemKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.