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İlk iftar Mehmetçikle

Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Ramazan ayında ilk iftarını İlçe Jandarma Komutanlığında Mehmetçikle yaptı.

İlk iftar Mehmetçikle

İftarın ardından açıklamalarda bulunan Develi Kaymakamı Murat Duru, "Bugün belediye başkanımız Mehmet Cabbar ile beraber ilk iftarımızı Develi İlçe Jandarma Komutanlığımızda annelerinden ve babalarından uzakta vatani görevini yapan Mehmetçiklerimizle açtık. Mehmetciklerimizle iftar sonrası ağabey kardeş gibi sohbet edip morallerinin ve motivasyonlarını artmasına katkı sağlamaya çalıştık. Ayrıca onlara başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şeriflerininin hayırlara vesile olsun diledik. Edirne'den Hakkari'ye kadar bizlerin ve Müslüman Necip Büyük Türk Milleti'nin güvenliğini sağlayan, vatanımızın bekçiliğini yapan rütbeli rütbesiziz bütün Mehmetçiklerimizi Rabbim korusun ve kollasın inşallah" dedi.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "Bizlerin huzuru için 24 saat nöbet tutan Mehmetçiğimiz ve emniyet güçlerimiz başımızın tacısınız. Rabbime emanetsiniz" ifadelerini kullandı.
 

İHA

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