İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü Develi'de kutlandı

Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda Türkçe Öğretmeni Mehmet Aydın günün anlam ve önemine dair kısa bir konuşma yaptı. Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin seslendirildiği programda İstiklal Marşı Oratoryosu ve “Bir Gazinin Verdiği Ders” adlı tiyatro büyük beğeni topladı.
Programın sonunda İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif temalı Develi genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini ilçe protokolü verdi. 27 Şubat Günü İdlip’de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz’ün babası Hüseyin Taşöz’ü sahneye davet edip elinden öpen Develi Kaymakamı Murat Duru, “Necip Büyük Türk Milletinin cephelerde kazandığı zaferleri, büyük bir ruh inceliği ile nakış nakış işleyip İstiklal Marşımız olarak bize armağan eden Üstad Mehmet Akif’i, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum” dedi.
Programın sonunda İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif temalı Develi genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini ilçe protokolü verdi. 27 Şubat Günü İdlip’de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz’ün babası Hüseyin Taşöz’ü sahneye davet edip elinden öpen Develi Kaymakamı Murat Duru, “Necip Büyük Türk Milletinin cephelerde kazandığı zaferleri, büyük bir ruh inceliği ile nakış nakış işleyip İstiklal Marşımız olarak bize armağan eden Üstad Mehmet Akif’i, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum” dedi.
İHA