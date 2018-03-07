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Kardeş ilçe teşkilatları Develi'de buluştu

AK Parti Develi İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu toplantısını kardeş ilçe Yahyalı İlçe Teşkilatı ile birlikte yaptı.

Kardeş ilçe teşkilatları Develi'de buluştu
Tarihi Elbiz Parkında düzenlenen toplantıya, AK Parti Kayseri İl Başkanı Cahid Özden, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Develi İlçe Başkanı Mehmet Durukan, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Mahmut Esat Türkmenoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. 
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