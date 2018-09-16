Kaymakam Duru, Dünya Çevre ve Temizlik Günü'nde çöp topladı

Develi Kaymakamı Murat Duru, Dünya Çevre ve Temizlik Günü'nde yapılan etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamasında, "Çöp gelişmiş yaşamın kaçınılmaz bir parçası. Tükettiğimiz her ürünle sonuçta ‘çöp’ diyeceğimiz bir çıktı üretiyoruz. Ülkemizde ve dünyada son dönemlerde bu kadar çevre kirliliğine sebep olan çöpün oluşmasının nedeni tüketim alışkanlıklarındaki değişim" dedi.



Kaymakam Duru, "Eskiden suyu çeşmeden içiyorduk, şimdi pet şişeden içiyoruz. Eskiden elimizi yıkıyorduk, şimdi ıslak mendil kullanıyoruz. Eskiden bisküviyi kilo ile alıyorduk şimdi minicik ambalajlarda alıyoruz. Çevremizin kirlenmesine sebep olan listeyi uzatsak binlerce madde sıralayabiliriz. Sorun yaşamımız için tüketilmesi gereken ürünlerin tüketilmesi değil elbette. Sorun modern yaşamın tüketim kalıplarına uygun çevre bilincinin oluşmamış olması. Maalesef yeterince çevre temizliği bilincimiz oluşmadığı için ve aynı zamanda dinimizin "temizlik imandandır" emrini tam olarak idrak edemememiz sebebiyle çevremizi kirletmekte sınır tanımıyoruz. Çocuklarımızın, torunlarımızın ve gelecek nesillerimizin bizlere emaneti olan doğamızı ve çevremizi evimizin içini nasıl temizliyor ve koruyorsak aynı bilinçle korumalı ve temiz tutmalıyız" diye konuştu.



Kaymakam Duru, "Dünya Çevre Temizlik gününde her zaman olduğu gibi çocuklarıma çevre bilincini ve çevremizin çöplerle kirletilmemesi gerektiğinin önemini anlattım. Yine bu günde çocuklarımla beraber doğa gezimizde çevremizde gördüğümüz çöpleri onlara toplatarak çevremize karşı onların duyarlılıklarını en üst düzeye çıkarmalarını sağlamaya çalıştık.



Sevgili dostlarım, kardeşlerim ve Develimizin güzel insanları hemserilerimden dileğim odur ki Allah'ın bizlere insanca yasayabilmemiz için emanet ettiği tabiat varlıklarını koruyalım ve kirlenmesine, yok olmasına izin vermeyelim" dedi.

