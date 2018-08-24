Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kaymakam Duru ‘kırmızı düdük’ uygulamasını denetledi

Develi Kaymakamı Murat Duru, ülke genelinde uygulanan, ‘kırmızı düdük’ uygulamasını yapan trafik ekiplerini denetledi.

Kaymakam Duru ‘kırmızı düdük’ uygulamasını denetledi

Kurban Bayramı öncesinde uygulamaya çıkan trafik ekiplerine teşekkür eden Duru, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Develi’mizde trafik denetimi uygulamaları yapan trafik ekiplerimizi denetledik. Ekiplerimiz T.C. İçişleri Bakanlığımızın, Kayseri Valiliğimizin ve bizlerin talimatları doğrultusunda görevlerini titizlikle yerine getirdiklerini görmenin memnuniyetini yaşadık. Yine trafik ekiplerimiz T.C. İçişleri Bakanlığımızın bu seneki Kurban Bayramı tatili sürecince sürücülerimize farkındalık sağlamak için ülkemiz genelinde uyguladığı ‘kırmızı düdük’ uygulamasını da denetledikleri sürücülere anlatıp seyahat eden sürücülerimize kazasız belasız hayırlı yolculuklar temenni etmelerini memnuniyetle karşıladık. Ekiplerimizin özverili çalışmalarından ötürü kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yolculuk yapacak olan vatandaşlarımıza da kazasız belasız yolculuklar diliyorum.” 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerDeveliKaymakamMurat Duru
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.