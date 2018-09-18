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Kaymakam Duru Servis Denetimlerini Yaptı

Develi Kaymakamı Murat Duru, İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasından dolayı birlikte servis denetimi yaptı. 

Kaymakam Duru Servis Denetimlerini Yaptı

Develi Kaymakamı Murat Duru, denetimlerle ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 
“2018-2019 eğitim ve öğretimin döneminin başlamasıyla yavrularımızın okullarına huzur ve güven ortamında taşınması çok ama çok önemlidir. Bu sebeple okul servis araçları T.C. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarımızın koydukları kurallar doğrultusunda ve aynı zamanda trafik kurallarına da uyarak yavrularımızı taşımaları gerekmektedir. Bugün yavrularımızı taşıyan servis araçları için uygulama yapan jandarma ve polis ekiplerimizi denetledik. Geleceğimizin teminatı, gözbebeğimiz ve herşeyimiz olan yavrularımızı taşıyan servis araçlarının uyması gereken kurallardan asla taviz vermeden uygulamaların sıkı bir şekilde devam ettirmeleri gerektiğini talimatımızı emniyet ve jandarma ekiplerimize ifade ettik.” 
 

İHA

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