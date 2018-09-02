Kaymakam Duru üniversite kazanan öğrencileri tebrik etti

Konuyla ilgili açıklamasında Duru, şunları söyledi:

"Açıklanan üniversitelere öğrenci yerleştirme sonuçlarına göre 9'u Fen Lisemizden olmak üzere 11 çocuğumuz tıp fakültesini , 3 çocuğumuz da diş hekimliği fakültesini kazanmışlardır. Sayısal olarak Develimizde böyle başarı ilk defa gerçekleşmiştir. Bu başarıda emeği geçen Develi Milli Eğitim camiamızın bütün fertlerine, velilerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca sisteme düştükten sonra Develimizde başarılı olup üniversite kazanan çocuklarımızın toplam sayısını açıklayacağız.

20 yıllık meslek hayatımızda eğitimi hep birinci önceliğimize aldık. Elimiz hep okulların üzerinde oldu. Öğretmen, veli ve öğrenci bütünleşmesinin etkin bir şekilde gerçekleşmesine gayret ettik.



Develimizdeki görev sürecimizde de Develi Belediyemizle, ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle, okul müdürlerimizle, baş tacı dediğimiz öğretmenlerimizle, velilerimizle ve diğer paydaşlarımızla beraber ekip çalışması ile yavrularımızın başarısı için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Bundan sonra da yavrularımızın ahlaklı, inançlı ve her yönüyle donanımlı yetişmesi için var gücümüzle çalışmaya ve mücadeleye devam edeceğiz.”

