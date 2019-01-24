Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kendileri Küçük Gönülleri Büyük

Develi’de Ahmet (7) ve Akif Şahin (12) adında iki vatandaş harçlıklarını biriktirerek su kuyusu açtırmak üzere Afrika’ya gönderdi.

Kendileri Küçük Gönülleri Büyük

Ahmet ve Akif Şahin kardeşler, 8 aydır kumbaralarında biriktirdikleri 700 TL tutarındaki harçlıklarını, su kuyusu açtırmak üzere Afrika’ya gönderdi. İki kardeş, gönderdikleri paraların dekontu ile birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı ziyaret etti. Kendileri küçük, yürekleri büyük kardeşleri makamında ağırlayan Başkan Cabbar, “Bu örnek davranışlarından dolayı Ahmet ve Akif kardeşlere teşekkür ediyorum. Onların bu davranışının kendi yaşıtlarına örnek olmasını temenni ediyorum ve bu güzel kardeşleri yetiştiren ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.



Cabbar, Ahmet ve Akif kardeşlere ziyaretlerinin sonunda kitap hediye etti.
 

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerDeveliDeveli Belediye Başkanı Mehmet CabbarMEHMET CABBARAfrikaYardım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.