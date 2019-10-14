Mehmetçiğe Destek Çığ Gibi Büyüyor

Develi Ahmet İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi operasyon yapan Mehmetçiğe destek için kermes düzenledi. Kermese Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Jandarma Komutanı Özcan Zengin, Okul Müdürü Ekrem Alpay, Meclis Üyeleri, vatandaşlar ve aileler katıldı.



Develi Kaymakamı Murat Duru "Şuanda Müslüman Türk Milletinin ordusu Barış Pınarı harekatı dolayısıyla Suriye'nin doğusuna Harekat düzenledi ve şuanda bütün Türk Milleti olarak Hakkari'den Edirne'ye kadar 82 Milyon Türk Milleti olarak 7 sinden 70 ine çoluk çocuk yaşlı hepimiz bir yürek olmuşuz Türk ordusunun yanında kenetlenmişiz. Manevi huzurda onlara destek oluyoruz. Bu desteklerimizi de çeşitli şekilde ortaya koyuyoruz sizde bugün böyle güzel bir kermes yaparak duygularınız düşüncelerinizi, kalbinizde ki sevginizi, imanınızı ortaya koyuyorsunuz Türk Devletine, Türk Milletine ve Türk Ordusuna ne kadar büyük destek verdiğinizi siz bu genç halinizle lise çağında böyle güzel bir organizasyonla ortaya koyuyorsunuz, sizleri tebrik ediyorum. Size destek veren ailenize, annenize, babanıza, öğretmenlerinize, Okul Aile Birliği Başkanımıza, Okul Müdürlerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.







Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Şuanda bizler burada huzurlu bir şekilde bu etkinliği düzenleyebiliyorsak, sınırlarımızın ötesinde güvenik güçlerimizin orada ki mücadelelerinde saklı. O yüzden yaptığımız bu güzel etkinliği ben çok çok önemsiyorum çünkü; bu kurtuluş savaşında belki yiyeceği olmayan bin annemizin sadece bir kaç günlük ununu dahi "ben aç kalırım ama benim Türk askerim tok olsun çünkü bizi koruyor" diyerek unu teslim etmesi gibi, yada evinde sadece süt alabildiği bir koyunu var başka hiçbir şeyi yok "ben aç kalabilirim ama ben bir tek varlığım olan bu koyunumu Türk askerine hediye ediyorum" diyen annemizden hiçbir farkı yok bu yapılan etkinliğin. O yüzden gönüllerinize yüreklerine sağlık kıymetli çocuklar. Geçmişimizi asla unutmayacağız çünkü; biz geçmişimizi bilemezsek geleceğe parlak adımlarla gidemeyiz, burada sizlere düşen çok çalışmak omuzlarınızda bu Ülkenin geleceği var bir yandan çalışacağız bir yandan da geçmişimizle alakalı Milli hassasiyetlerimiz, duygularımızı da asla unutmadan bu ilerleyişimizi devam ettireceğiz."diye konuştu.



Okul Müdürü Ekrem Alpay ise "Elbetteki Devletimiz, Milletimiz, Ordumuz güçlü ama biz bir nebze de olsun bu kermesten elde ettiğimiz geliri Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme vakfına aktaracağız inşallah. Buna Devletimizin Milletimizin ihtiyacı yok ama biz onların yanına olduğumuz göstermek amacıyla böyle bir organizasyon yaptık katkısı olan herkese ben teşekkür ediyorum."ifadesinde bulundu.

