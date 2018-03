Mehmetçiğe kan bağışı desteği sürüyor

Afrin Operasyonuna destek için üyeleri arasında kan bağışı kampanyası başlatan Eğitim Bir Sen Develi İlçe Başkanı Kadir Yağlıoğlu şu açıklamalarda bulundu:

“Bizler eğitim çalışanları olarak devletimizin ve milletimizin her an yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Eğitim Bir Sen Develi Temsilciliği olarak üyelerimiz arasında Kahraman ordumuzun başlattığı terörü bitirme operasyonuna destek amaçlı kan bağışı kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Türkmen Dağına un kampanyası yaptık ve üyelerimiz yoğun ilgi gösterdi. Şimdi de kan bağışı ile kahraman Mehmetçiğimize yanlarında olduğumuzu, kanımızla canımızla her daim sorumluluk almaya hazır olduğumuzu açıklamak istiyoruz.”



Kadir Yağlıoğlu ve Eğitim Bir Sen Develi Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeleri ve eğitim çalışanları Develi Meydanında kan bağışı kabul eden Kızılay kan bağışı merkezine topluca giderek sırasıyla kan bağışında bulundular. Eğitim Bir Sen Develi Temsilcisi Kadir Yağlıoğlu Develi halkı ve Develi’de görev yapan eğitim çalışanları “PKK/PYD/YPG/ DAEŞ gibi terör örgütlerini lanetliyoruz, bu örgütlere gizli ya da aşikar destek veren devletlerin iç yüzlerini gayet iyi biliyoruz, artık Türkiye eski Türkiye değildir. Uyuyan dev uyanmıştır, biz eğitimciler çocuklarımıza tüm bu gerçekleri anlatmayı kendimize vatan borcu kabul ediyoruz, ifadelerini kullandı. Kan Bağışına ilginin çok yoğun olduğu görülürken eğitim çalışanları devletimiz için her zaman ve her şekilde fedakarlık yapmaya hazırız” ifadelerini kullandılar.