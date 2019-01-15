MHP İlçe Yönetiminden Başkan Cabbar'a 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

Samimi muhabbet havasında seçim süreci hakkında Başkan Cabbar’la istişarelerde bulunan MHP İlçe Başkanı Yunus Özer; “Lider doktrini biz ülkücüler için olmazsa olmaz unsurlarımızdandır. Liderimiz Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her türlü şer odaklarına karşı tesis ettikleri cumhur ittifakının Develi ilçe teşkilatı olarak bizler de sonuna kadar arkasında olacağız. Kardeşlik havasında yürüteceğimiz seçim çalışmalarımızda size ve ekibinize başarılar diliyor, el ele, gönül gönüle vererek Develimiz için güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum” dedi.



MHP İlçe Başkanı Yunus Özer’e ve teşkilatına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Cabbar ise; “Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la, vatan davasını şahsi davaların önünde tutarak cumhur ittifakını sağlayan Devlet Bahçeli’nin devletimizin zirvesinde tesis ettikleri gibi bizler de Develimizde bu kardeşliği tesis ederek hep beraber kardeşlik içinde memleketimize hayırlı sonuçlar kazandıracağız. Bu ittifakın mimarlarından olan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye ve tüm ülkücü kardeşlerime şahsım ve tüm memleket sevdalıları adına şükranlarımı sunuyor, bu ruhun bozulmasına halel getirecek herkesin ve her tutumun karşısında olacağımı belirtmek istiyorum. Rabbim çıktığımız bu yolda bizlerin yardımcısı olsun” açıklamalarında bulundu.

