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Miniklerden Mehmetçiğe destek

Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe, Kayseri'deki Milli Birlik İlköğretim Okulu öğrencileri 'Ay-Yıldız ve Barış' koreografisi oluşturarak çektikleri video ile destek verdi.

Develi ilçesinde bulunan Milli Birlik İlköğretim Okulu öğrencileri, ellerinde Türk bayrakları ile okulun bahçesinde 'Barış ve Ay-Yıldız' koreografisi yaptı. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'En büyük asker bizim asker' sloganları atan öğrenciler, 3. gününe giren Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.



Milli Birlik İlköğretim Okul Müdürü Bekir Göktepe, "Askerlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Biz Milli Birlik İlkokulu olarak onların yanındayız, onları destekliyoruz. Fırat'ın doğusunda başlayan operasyonda Allah kahraman ordumuzun ayaklarına taş değdirmesin onları muvaffak eylesin. Onlar güvendeyse bizlerde burada güvendeyiz. Biz Türk ordusu olarak hiçbir zaman hiçbir milletin önünde eğilmedik eğilmeyeceğiz de. İnşallah Allah'ım onları sevdiklerine kavuşturur. Bizler dilimizin döndüğü kadar en kalbi duygularla saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Onları Allah muvaffak eylesin selam ve sevgilerimle" dedi.
 

İHA

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