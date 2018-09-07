PINARBAŞI MESİRE ALANI ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Mesire alanı çevresine toplamda 4000 m2 kilit parke döşendiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Kamelya ve çöp konteynırların da yerleştirdiği mesire alanımızın gerekli çevre temizliğini de yaparak ziyaretçilerin kullanımına hazır hale getirmiş bulunuyoruz. Erciyes’ten gelen buz gibi suyuyla Develimizin tercih edilen mesire alanına tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.





Gülcan DENİZ

