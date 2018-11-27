Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sanayi Caddesi Ve Pazar Yolunda Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Develi Belediyesi’nin, sıcak asfalt çalışmaları Sanayi caddesi ve Pazar yolunda devam ediyor.

Sanayi Caddesi Ve Pazar Yolunda Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Sanayi Caddesinde Sıcak asfalt çalışması öncesinde zemin çalışması ve Alparslan Türkeş Caddesinde Sıcak asfalt serimin devam ettiğini belirten ekiplerin, Doğalgaz ve alt yapı çalışmaları nedeniyle deforme olmuş yollarda yenileme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirttiler.
Yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ve esnaflar Başkan Cabbar’a teşekkürlerini ilettiler. Mahalle içerisine toplamda 22 bin ton sıcak asfalt serimi yapılacağını belirten Başkan Cabbar “ Elbiz caddesinde çalışmalarımız tamamlandı. Alparslan Türkeş caddesinde de tamamlandıktan sonra Sanayi Caddesinde sıcak asfalt çalışmalarımız devam edecektir. Sıcak asfalt çalışmalarını tamamladıktan sonra yol çizgilerini de çekip mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız. Ekiplerimiz seri bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. İnşallah birkaç gün içerisinde bu üç büyük caddemizdeki sıcak asfalt serim çalışmalarını tamamlayacağız” dedi.
 
 

İHA

İlgili Galeriler
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerDeveliDeveli Belediye Başkanı Mehmet CabbarMEHMET CABBAR
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.