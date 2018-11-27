Sanayi Caddesi Ve Pazar Yolunda Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Sanayi Caddesinde Sıcak asfalt çalışması öncesinde zemin çalışması ve Alparslan Türkeş Caddesinde Sıcak asfalt serimin devam ettiğini belirten ekiplerin, Doğalgaz ve alt yapı çalışmaları nedeniyle deforme olmuş yollarda yenileme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirttiler.

Yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ve esnaflar Başkan Cabbar’a teşekkürlerini ilettiler. Mahalle içerisine toplamda 22 bin ton sıcak asfalt serimi yapılacağını belirten Başkan Cabbar “ Elbiz caddesinde çalışmalarımız tamamlandı. Alparslan Türkeş caddesinde de tamamlandıktan sonra Sanayi Caddesinde sıcak asfalt çalışmalarımız devam edecektir. Sıcak asfalt çalışmalarını tamamladıktan sonra yol çizgilerini de çekip mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız. Ekiplerimiz seri bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. İnşallah birkaç gün içerisinde bu üç büyük caddemizdeki sıcak asfalt serim çalışmalarını tamamlayacağız” dedi.



