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Şehit Müsellim Ünal'ın ismi okula verildi

Develi Kaymakamı Murat Duru 20.07.2015 tarihinde Adıyaman'da haince ve alçakça kanlı terör örgütü tarafından şehit edilen Müsellim Ünal'ın isminin bir okula verildiğini söyledi. 

Şehit Müsellim Ünal'ın ismi okula verildi

Develi Kaymakamı Murat Duru, şehit Müsellim Ünal'ın isminin bir okula verilmesi talebinin Valilik tarafından uygun görüldüğünü belirterek, Develi Anadolu Lisesi'nin isminin Develi Şehit Müsellim Ünal olarak değiştirildiğini açıkladı. 
Develi Kaymakamı Murat Duru "Adıyaman'da haince ve alçakça kanlı terör örgütü tarafından şehit edilen Müsellim Ünal kardeşimin isminin ilçemizde bir okulumuza verilmesi talebimizi Kayseri Valiliğimize sunmuştuk. Kayseri Valiliğimiz de talebimizi değerlendirilerek Şehidimizin ismini Develi Anadolu Lisemize verdi, bundan böyle Şehidimizin ismi "Develi Şehit Müsellim Ünal Anadolu Lisesi" olarak sonsuza dek yaşayacaktır." ifadesinde bulundu. 

Kaymakam Duru, "Bu vesile ile şehidimiz Müsellim Ünal kardeşimin ve bütün şehitlerimizin ruhu şad mekanı cennet olsun inşallah" dedi. 
 

İHA

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