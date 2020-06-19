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Şiddetli yağış Develi'de sel baskınlarına yol açtı

Bugün gün boyu etkisini gösteren yağış sebebiyle Erciyes’ten gelen yağmur sularının da etkisiyle Develi’nin Aşık Seyrani Mahallesi başta olmak üzere muhtelif yerlerde sel baskınlarının sebep olduğu maddi hasarlar meydana geldi.

Şiddetli yağış Develi'de sel baskınlarına yol açtı

Aşık Seyrani Mahallesi ve Muammer Kocatürk Caddesi üzerinde sel baskınlarının oluşması haberini alan Develi Kaymakamı Murat Duru ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar mevcut durumu yerinde inceleyerek yürütülecek çalışmalar hakkında programlamada bulundular. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’la telefonda görüşen Cabbar Başkan gerekli ekipman talebinde bulundu. Başkan Cabbar'ın talebi doğrultusunda gerek Kayseri’den gerekse komşu ilçelerden iş makineleriyle sel baskından doğan hasarı gidermek adına KASKİ, AFAD, ilçe jandarma, ilçe emniyet ve Develi Belediyesi ekipleri seferber oldu. Kısa sürede suyu tahliye eden ekipler cadde ve sokaklarda oluşan süprüntüleri temizlemek adına ekipmanlarla çalışmalarını devam ettiriyor. AFAD ve Develi Belediyesi Zabıta ekipleri de zarar gören mahalle sakinleriyle görüşerek hasar tespitinde bulundular.



Meydana gelen hasardan dolayı çok üzgün olduğunu belirten Başkan Cabbar; "Meydana gelen bu afetten dolayı bir hemşehrimizin bile burnunun kanamamış olmasından dolayı şükrediyoruz. Develimiz özellikle de Aşık Seyrani Mahallemiz önemli bir afet atlatmıştır. İnşallah meydana gelen hasarı diğer kurumlarımızın da destekleriyle en kısa sürede gidereceğiz. Rabbim daha beterinden korusun. Develimize ve mahalle sakinlerimize geçmiş olsun. İnşallah el birliğiyle bu sıkıntının da üstesinden geleceğiz” açıklamalarında bulundu.
 

İHA

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