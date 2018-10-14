Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şıhlı Derneği AK Parti Develi İlçe Başkanı Turan’ı Ziyaret Etti

Şıhlı Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Oğuz Şimşek ve Yönetim Kurulu üyeleri AK Parti Develi İlçe Başkanlığına atanan Osman Turan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. 

Şıhlı Derneği AK Parti Develi İlçe Başkanı Turan’ı Ziyaret Etti

AK Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan, hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Şıhlı Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kuruluna nezaketlerinden dolayı teşekkür etti. 
Ziyarette konuşan Şıhlı Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Oğuz Şimşek ise şahısların ve makamların gelip geçici olduğuna değinerek, davalarına sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Dernek Başkanı Şimşek, “Yönetim Kurulu üyelerimizle ve bir önceki İlçe Başkanımız Mehmet Durukan beyle birlikte AK Parti Develi İlçe Başkanlığına atanan Osman Turan Beye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Şahıslar ve makamlar gelip geçicidir. Dava her zaman kalıcıdır. Biz davamıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerDeveliŞıhlı Kültür Ve Dayanışma DerneğiDernek Başkanı Oğuz ŞimşekAK Parti Develi İlçe BaşkanlığıOsman Turan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.