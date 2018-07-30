Âşık Seyrani Anısına Dağcılar Erciyes’e Tırmanmak İçin Yola Çıktı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar yaptığı açıklamada; “Âşık Seyrani şenliklerine çok az bir zaman kaldı. Bu sene birincisini düzenlediğimiz zirve tırmanışı için 45 kişi katıldı. Develi Belediyesi olarak Seyrani’yi yaptığımız etkinliklerin merkezinde tutarak geçmiş ve gelecek kuşaklar arasında bağı koparmamak adına gönül elçiliği yapıyoruz” dedi. Başkan Cabbar sözlerini şöyle tamamladı: “Her şeyden önce bu etkinliğimize katılanların kazası bir şekilde evlerine dönmesi en büyük temennimizdir. Katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki Zirve tırmanışı için katılanların sayısı önümüzdeki yıllarda artacağından da hiç şüphemiz yok.”[Kurumsal]

