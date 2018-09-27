SİNDELHÖYÜK VE ZİLE’ye DOĞALGAZ Verilecek

Develi’nin merkez mahallelerinin tamamının doğalgaz kullanmaya başladığını söyleyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Bir zamanlar Develi için hayal olan doğalgaz kullanımı şimdi kırsal mahallelerimize kadar ulaşabilecek konuma gelmiştir. Son yıllarda Develi’nin en önemli kazanımı olan doğalgaz 2019 yılı içerisinde Sindelhöyük ve Zile Mahallelerimize de ulaşacaktır. Bu hizmetlerin Develimize ulaşmasında devlet büyüklerimiz başta olmak üzere Kayserigaz yönetimine bir kez daha teşekkür ederim. Şimdiden Sindelhöyük ve Zile Mahallemize hayırlı olmasını dilerim. Diğer kırsal mahallelerimiz için de istişarelerimiz devam edecektir” şeklinde konuştu.







Haber: Remzi Yıldırım

