Sindelhöyük’teki Spor Tesisi İnşaatı Başladı

Futbol sahası, idari bina ve yürüyüş yollarının yapılacağı tesisin Sindelhöyük Mahallesi için önemli bir proje olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Özellikle genç nüfusumuzun fazla olmasından dolayı yapılacak bu spor tesisimiz önemli bir boşluğu dolduracaktır. Gençlerimizin Develi’ye kadar gelmeyip kendi mahallelerinde nezih bir ortamda futbol oynayacakları ve boş zaman aktiviteleri yapacakları bu tesisimizin şimdiden mahallemiz ve Develimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.





Haber: Remzi Yıldırım