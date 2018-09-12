Futbol sahası, idari bina ve yürüyüş yollarının yapılacağı tesisin Sindelhöyük Mahallesi için önemli bir proje olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Özellikle genç nüfusumuzun fazla olmasından dolayı yapılacak bu spor tesisimiz önemli bir boşluğu dolduracaktır. Gençlerimizin Develi’ye kadar gelmeyip kendi mahallelerinde nezih bir ortamda futbol oynayacakları ve boş zaman aktiviteleri yapacakları bu tesisimizin şimdiden mahallemiz ve Develimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Haber: Remzi Yıldırım
Sindelhöyük’teki Spor Tesisi İnşaatı Başladı
500 bin lirasısın Spor Toto’nun hibesi olan, toplam maliyeti ise 1 milyon 650 bin değerinde olan Sindelhöyük Mahallesi’ndeki Spor Tesisi’nin yapım çalışmalarına başlandı. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Tesisimizin şimdiden mahallemiz ve Develimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
12 Eylül 2018 Çarşamba 15:53
Futbol sahası, idari bina ve yürüyüş yollarının yapılacağı tesisin Sindelhöyük Mahallesi için önemli bir proje olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Özellikle genç nüfusumuzun fazla olmasından dolayı yapılacak bu spor tesisimiz önemli bir boşluğu dolduracaktır. Gençlerimizin Develi’ye kadar gelmeyip kendi mahallelerinde nezih bir ortamda futbol oynayacakları ve boş zaman aktiviteleri yapacakları bu tesisimizin şimdiden mahallemiz ve Develimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.