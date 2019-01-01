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Sindelhöyük’ün Yeni Stadı İçin Kar Bile Çalışmaları Durduramadı

Kayseri'nin Develi İlçesi'ne bağlı Sindelhöyük mahallesinde yapımı devam eden futbol sahası yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar nedeniyle saha bölümünde çalışma yapılamazken idari binalar ise yükselmeye devam ediyor.

Sindelhöyük’ün Yeni Stadı İçin Kar Bile Çalışmaları Durduramadı

Develi Belediyesi tarafından yapımına başlanan Sindelhöyük spor tesisleri kar yağışının ardından beyaza büründü. Proje içerisinde sentetik çim yüzeyli futbol sahası, bin kişilik tribün, 4 soyunma odası ve tesis binası bulunuyor. Yağan kar sonrasında drenajı yapılan sentetik sahada çalışmalar durdu. Bu süreçte kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan soyunma odaları ve tesis binası için elektrik ve tesisat işleri hızlanmış durumda. Yeni sezona hazır hale gelmesi beklenen tesisin yapımı hava şartlarının düzelmesi ile birlikte hız kazanacak. Sindelhöyük mahallesinin Kayseri amatör liglerinde mücadele eden iki spor kulübü tesislerin tamamlanması ile birlikte idmanlarını daha sağlıklı bir ortamda yaparken, maçlarını Develi İlçe Stadı'nda oynamak yerine kendi sahasında yapabilecek.

İHA

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