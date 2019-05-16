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Sinevizyonlu Yol Uygulaması Vatandaşın Takdirini Topladı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kuralları konusunda sürücülerde farkındalık oluşturmak için sinevizyonlu yol uygulaması yaptı. Yaklaşık 1 dakikalık sinevizyon gösterisi izletilen sürücüler, uygulamadan gayet memnun olduklarını ve görsel olarak aktarılanların akılda daha kalıcı olduğunu belirtti.

Sinevizyonlu Yol Uygulaması Vatandaşın Takdirini Topladı

Jandarma ekipleri, trafik kazalarının en aza indirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Develi İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince ilçe girişinde farkındalık oluşturmak için sürücü ve yolculara emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu kullanmanın zararları, hız kuralları ve trafik konusunda yol üzerinde sinevizyon gösterisi yapıldı. Yapılan uygulama vatandaşlarca dikkat çekici ve memnuniyet verici olarak değerlendirilirken vatandaşlar; görsel olarak aktarılan bilgilerin daha kalıcı olduğunu söyledi.
Ekiplerce bu tür faaliyetlerin sık sık yapılacağı öğrenildi.
 

İHA

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