Sultan Sazlığı için müjde Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar geçen hafta video konferans yöntemi ile toplantı yaptığı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun Sindelhöyük çevresi için önemli olan iki projenin daha hayata geçirileceği müjdesini açıkladı.

07 Mayıs 2020 Perşembe 16:45