Tarım ve hayvancılık tesisi için yerinde inceleme yapıldı

1/25.000’lik ölçekte 108 hektarlık alana yapılacak olan mesire alanları öncelikle hazineye aktarıldıktan sonra vatandaşların tarımsal hayvancılık yapabilmeleri için parsel olarak dağıtımı yapılacak. Yapılacak tesisin Develi’deki tarım ve hayvancılık faaliyetlerindeki kaliteyi artıracağını belirten Başkan Cabbar; “Develimizin kalkınması için taleplerimizi hayata geçirmek için Ankara’da bizlere ön ayak olan kıymetli bakan yardımcımıza çok teşekkür ediyor, tarım ve hayvancılığın Develimizdeki verimini daha da artıracak olan tesisin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



