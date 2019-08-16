TEMA Vakfı Develi'de faaliyetlerine başladı

Taş açıklamasında, “Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA ve Genç TEMA gruplarını oluşturarak mahallemizde gönüllü sayımızı artırıp, mahallemize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlayacağız.Bunun için de her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Herkesi TEMA gönüllüsü olmaya ve destek vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.



TEMA Vakfı Kayseri Develi İlçe Sorumluluğu ekibi, toprağı bereketli, havası temiz, dereleri çağlayan; yaşanabilir bir gelecek için çalışmalar gerçekleştirecek. Bu kapsamda doğal varlıkların korunması için kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütecek; verimli tarım topraklarının, su varlıklarının, mera ve orman alanlarının korunması için çalışacak. Ekolojik okuryazar bireylerin yetişmesi için okullar ve gönüllü öğretmenlerle işbirliği gerçekleştirerek TEMA Vakfı'nın ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştıracak.



TEMA Vakfı Kayseri Develi İlçe ekibi, kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirmede en önemli desteği ilçede görev yapan basın mensuplarından alacağına inanıyor. Yapılan tüm faaliyetler düzenli olarak yerel basınla paylaşılacak.

