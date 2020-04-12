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VATANDAŞLAR EKMEKLERİNİ SİPARİŞ YOLUYLA ALDI

Korona virüs salgını nedeniyle iki gün uygulanan sokağa çıkma yasağında, dışarı çıkamayan vatandaşlar ekmeklerini sipariş yolu ile aldı.

VATANDAŞLAR EKMEKLERİNİ SİPARİŞ YOLUYLA ALDI

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle kolluk kuvvetleri denetimlerini sıklaştırdı. Yasak nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar ise ekmek ihtiyaçlarını açık olan fırınlardan sipariş yoluyla alabildi. Sindelhöyük Mahallesinde fırın işleten Enes Kılınç, virüse karşı mahalle sakinlerinin duyarlı olduğunu ifade ederek, "Sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden önce de dışarı çıkmayan ve tedbirlere uyan vatandaşlar, Cuma günü gece yarısı başlayan yasağa da tam anlamıyla uyuyor. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, ekmek ihtiyaçlarını sipariş yolu ile gidermeye çalışıyor. Bizler de esnaf olarak bu günlerde hem vatandaşa hizmet ediyoruz hem de işimizi yapıyoruz" diye konuştu. 

İHA

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