Yaralı hayvanlara şefkat eli Kayseri'nin Develi ilçesinde vatandaş tarafından yaralı bulunan tavşan ve kızıl şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Tavşan ve şahinin gerekli bakım ve tedavilerinin ardından Milli Park ekiplerince teslim alınarak yaşadıkları doğal ortamlarına bırakılacak.

17 Mart 2020 Salı 11:48