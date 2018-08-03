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Yeni Mahallede Sıcak Asfalt Çalışması Başladı

Öncesinde Yukarı Develi yolunda, M. Asım Köksal Mahallesi Paksoy Caddesinde, M. Akif Ersoy Mahallesinde ve Harman Mahallesinde sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler çalışmalarına Yeni Mahallede devam ediyor.

Yeni Mahallede Sıcak Asfalt Çalışması Başladı

Mahalle içerisine 10 bin ton sıcak asfalt atacak olan ekipler, mahalle içerisindeki dolgusu ve sıkıştırması yapılmış bütün sokakları sıcak asfaltla kaplayacak. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileten mahalle sakinleri hizmetlerden büyük memnuniyet duyduklarını belirtirken Başkan Cabbar; “Beş bin kişilik sakiniyle Develimizin en büyük mahallesi olan Yeni Mahallemize verdiğimiz sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Develi tarihimizin en büyük sıcak asfalt ihalesini yaparak bozuk tek bir yol dahi bırakmayacağız. Yeni Mahalledeki sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt çalışmalarımız M. Asım Köksal ve Aşık Seyrani Mahallelerimizde devam edecek. İnşallah en kısa sürede alt yapı çalışmaları tamamlanmış bütün yollarımız benzer güzelliğe kavuşacaktır” açıklamasında bulundu.

Kurumsal

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