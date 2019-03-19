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Yeni Zelanda'daki terör saldırısı Develi'de protesto edildi

Kayseri'nin Develi ilçesinde İHH, Diyanet-Sen, Türk Diyanet Vakıf-Sen ve Develi Din Görevlileri Derneği tarafından öğle namazı sonrası Yeni Zelanda'daki terör saldırısı kınandı.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısı Develi'de protesto edildi

Develi Cumhuriyet Meydanında Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen ve 50 Müslümanın şehit edilmesine sebep olan terör olayı protesto edildi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda daha sonra şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı. İHH Develi Temsilcisi Ebubekir Yıldız yapılan saldırıyı kınayıcı basın açıklamasında bulunurken, katılımcılar da çok sayıda döviz ve pankartlarla terör saldırısına olan protestolarını dile getirdi.
Program Yeni Zelanda’daki şehitlere, yapılan duayla son buldu.

İHA

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