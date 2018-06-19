Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 5 yaralı

Kayseri'de dün meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan aracın şarampole uçması sonucunda 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Develi-Kayseri yolunda meydana gelen trafik kazasında yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybolan bir araç şarampole uçtu. Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine 112, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde bulunan 5 kişi ekipler tarafından çıkarılarak ambulanslarla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.