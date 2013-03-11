'DUA'LI GAZETE

Bugün bizim açımızdan son derece mutlu bir gün. Dile kolay 18 yıl bitti 19. yılın içindeyiz. Kayseri Gündem Gazetesi bu şehirde 19. yılına girdi. Ne mutlu bize. Kurulduğu günden beri bir misyonu eda etmeye çalışan Kayseri Gündem artık Kayseri’de aranılan ve merakla okunan bir gazete oldu. Allaha çok şükür ki matbaa çalışanından büro elamanına kadar muhabir arkadaşlarımız, tasarım ekibimiz hepsinden Allah razı olsun.

Gerektiğinde zor şartlar altında gece gündüz demeden beraber çalışıyoruz. Gazetecilik gerçekten zor bir o kadar da keyifli bir meslek. Ama özellikle de Kayseri Gündem olarak bir misyon gazetesi olması açısından bizim görevimiz çok daha önemli diye düşünüyorum. Her ne kadar Türkiye’nin en karanlık günlerinden birisi olan 28 Şubat dönemini ben bu gazetede yaşamasam da yaşayan en önemli kişi olan eski Müdürümüz, Hocamız Sayın Mehmet Uğurlu’nun anlattıklarından çok zor bir dönem yaşadığını tahayyül edebiliyorum. Zor dönemlerde bile Kayseri Gündem çizgisinden hiç taviz vermemiş ve her zaman güçlünün değil mazlumun yanında yer alarak Devlet Güvenlik Mahkemelerinde bile yargılanmıştır. Kimileri vardırya zoru görünce saf değiştirir. Hani bizde bir ata sözü vardır ; “ Bükemediğin bileği öpeceksin” Kayseri Gündem öyle olmadı ve Allahın izniyle bundan sonrada olmayacak. Mehmet Hoca demişken, yazımın başlığı olan “ Dualı Gazete” tabiri de Mehmet Hocama aittir. O gazetemizin kuruluş yıl dönümünde yazdığı bir makalenin başlığıydı. Bende “ Kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan” tabirini haklı çıkarırcasına Mehmet Hocamızdan öğrendiğimizi uygulamaya devam ediyorum. Yazımın başlığını da bizim gazeteye de yakıştığı için böyle kullanmak istedim.

Kayseri’de onlarca gazete varken içlerinde farklı olmak zor zanaat. Her gün düşünüp başka bir konu bulmaya çalışmak, özel haber üretmek için kafa yormak, herkes için sıradan bir haber olan bir konuyu detaylı bir şekilde ele alarak manşete taşımak.

Gazetemiz imtiyaz sahibi Oğuz Memiş abimizin dediği gibi “ Biz bir vakıf mantığıyla hareket ederek, insanlara faydalı olmalıyız” Gerçekten de öyle bir vakıf gibi insanlara faydalı olamıyorsak gazetecilik yapmamızın bir anlamı da yok.

Toplumun ihtiyaçlarını göz ardı etmeden. Basın meslek ilkelerine uyarak, Hakkı savunarak, batıla savaş açmak bir anlamda bizim görevimiz. Toplum olarak ahlaki bir yozlaşmayı yaşadığımız şu dönemlerde Kayseri Gündem’e daha büyük görevler düşüyor. Milletimizin istikbali için “ Ben” merkeziyetçi bir tavır sergilemeden hep “ Biz” demeyi bilen bir gazete olarak yolumuza devam ediyoruz.

Sizinde takip ettiğiniz üzere 6 aydır bir yenilenme süreci içindeyiz. Mizanpaj çizimimizden tutunda haberlerimizde kullandığımız yazı karakterimize kadar siz değerli okuyucularımıza farklı bir görsel gazete sunmak için çalışıyoruz. Yazar kadromuzu her geçen gün genişleterek, Kayseri’de farklı bir gazete olmaya devam ediyoruz. Yaptığımız ve sonuç aldığımız haberlerimizle Kayseri’de ki etkinliğimizi gün geçtikçe arttırıyoruz. Tabi ki bunların hepsi gazetemizi okuyan, okutan ve bize destek olan gönüldaşlarımız ve Allahın takdiri ile oluyor. Bütün bunları yazarken, Ali Dursun beyden bahsetmeden olmaz. Ali beyi kısaca özetlemek gerekirse, gece yattığı yerde bile yeni projeler geliştirme yeteneğine sahip olan ve her sabah gazeteye gelip yeni bir fikir uygulayan bir insan dersem yeterli olur mu bilemem. Tasarım ekibinin başındaki Duran arkadaşımız, Şerif ve Osman kardeşimiz. Yaptığı haber ve röportajlarla kendinden söz ettiren Bünyamin kardeşimiz. Spor Müdürümüz Faruk Bey, Yazı İşleri Müdürümüz Cengiz abimiz. “Bodruma gidiyoruz” esprileri ile Abdurrahman ve Fatih arkadaşlarımız. Metin kardeşimiz ve Gazetemizin olmazsa olmazlarından biri haline gelen İhsan hocamızdan tutunda Ayşe ablamıza kadar emeği geçen herkes biliyor ki Kayseri Gündem bir aile gibidir. Kimsede ne amirlik ne memurluk durumu yoktur. Birlikte sevinir, birlikte üzülürüz. Böyle olması da bizi daha güçlü kılmaya yetiyor.