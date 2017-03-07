'287 bin kişi evinden oldu'

Irak'ın Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınmasına yönelik askeri operasyon sürerken, siviller kentin kurtarılan doğu yakasındaki evlerine dönmeye devam ediyor.



Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı Sözcüsü Settar Nevruz yaptığı açıklamada, "Musul kent merkezinin batı yakasında evlerinden olan sivillerin sayısı 57 bine, tüm kent düzeyinde ise 287 bine ulaştı" dedi.



Bunun yanında Musul'un IŞİD'den kurtarılan doğu yakasına sivillerin dönüşlerinin sürdüğünü belirten Nevruz, "Kurtarılan doğu yakasında kendi istekleri doğrultusunda şimdiye kadar 72 bin sivil evine döndü" bilgisini verdi.



Bakanlığın, kentin batı yakasına 19 Şubat'ta başlatılan operasyondan bu yana ilk kez insani yardım gönderdiğine değinen Nevruz, "Kısa süre önce IŞİD'den geri alınan Vadi el Hacer bölgesine yaklaşık 35 ton gıda ve insani yardım ulaştırıldı. Batı yakasında insanlar ciddi gıda sıkıntısı yaşadığından bu tür yardımların devamı gelecektir" diye konuştu.



Irak Başbakanı Haydar İbadi, 17 Ekim'de Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonunun başladığını duyurmuştu.



Musul'un doğu yakasını Ocak sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan itibaren kentin batı bölgelerinin IŞİD'den kurtarılması için operasyon başlatmıştı.

AA