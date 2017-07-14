Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

50 yıl sonra ilk kez Mescid-i Aksa'da cuma kılınamadı

50 yıl sonra ilk defa Mescid-i Aksa'da cuma namazının kılınması yasaklandı.

50 yıl sonra ilk kez Mescid-i Aksa'da cuma kılınamadı

İsrail basınında yer alan haberlerde Başbakan Netanyahu Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İç Güvenlik Bakanı Ardan, ordu komutanı Gadi Eizenkot ve Polis Şefi Roni El-Şeyh ile görüşmeler yaptıktan sonra Mescid-i Aksa’yı cuma namazına kapatma kararı aldı.

Netanyahu’nun bu kararı bakanların isteği üzerine aldığı kaydedildi.

İSRAİL, AKSA'YA GİRMESİNE İZİN VERMEDİ
İsrail güvenlik güçleri Kudüs Evkaf ve İslami Eserleri Müdürü Müfti Muhammed Hüseyin’in Mescidi Aksa’ya girmesine de izin vermedi.

İsrail’in Kudüs’ü işgal tarihi olan 1967’en beri ilk defa Mescidi Aksa’da cuma namazının yasaklandığına dikkat çekildi.

"DİRENİN" ÇAĞRISI
Filistinli liderler, Mescidi Aksa’da cuma namazı kılınmaması kararına direnmeleri ve Mescidi Aksa’da kılmaları konusunda Müslümanlara çağrısı yaptı.

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
FilistinIsrailKudüsNamaz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.