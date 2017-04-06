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70 ülkeden Suriye'ye yardım sözü

70 ülke bir araya gelerek, Türkiye'nin yaklaşık 10 milyar dolarlık yardımda bulunduğu Suriye'ye 6 milyar dolar yardım sözü verdi.

70 ülkeden Suriye'ye yardım sözü
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de Suriye konulu bir toplantı düzenlendi. 70 ülkenin temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda, Suriye'ye yardım sözleri verildi.

70 ÜLKE 6 MİLYAR DOLAR

AB Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Krizlerden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, konferansa katılan 70’den fazla ülkenin “6 milyar dolarlık bağış sözü” verdiklerini söyledi.

BM İnsani Yardım Koordinatörü Stephe O’Brien, ise “2017’deki acil ihtiyaçlar için yaklaşık 8 milyar dolara ihtiyacımız var.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN YAPTIĞI YARDIM

Suriye'de başlayan iç savaştan sonra, bombardımanlardan kaçan insanlara yardım elini uzatan ilk ülke ise Türkiye oldu. Savaştan kaçan mülteciler için her türlü imkanı sağlayan Türkiye, yaklaşık 10 milyar dolarlık harcama yaptı.(EN SON HABER)

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Anahtar Kelimeler:
KayseriSuriye
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