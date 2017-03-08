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AB'den küstah yanıt

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Alman makamlarının uygulamalarını Nazi dönemine benzeten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

AB'den küstah yanıt

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Nazi uygulaması' benzetmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Juncker, Lüksemburg televizyonuna verdiği demeçte, "Günümüz Almanya'sının Nazi dönemi ile kıyaslanmasını kabullenemem. Bu küstahlıktır” dedi.

AB Komisyonu Başkanı Juncker sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'den gelen haberler karşısında hayrete düşüyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türkiye Dışişleri Bakanı'nın günümüz Almanya'sının Nazi Almanya'sından daha kötü olduğu şeklindeki sözlerini kabullenebilmem mümkün değildir. Ebeveynim ve onların ebeveynleri Nazi diktasının ne olduğunu iyi bilirler.”
kaynak:haber7.com

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