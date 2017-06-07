ABD'den skandal karar!

Ajansların haberine göre ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarının Washington'daki Büyükelçilik Konutu önünde 'protestoculara müdahalesini' kınanmasını öngören karar tasarısını kabul etmesinin ardından, dün tasarıya ilişkin yapılan oylamada Türkiye'ye yönelik 'kınama kararı' çıktı.



Buna göre, resmi vize ile ABD'ye giriş yapan ve diplomatik dokunulmazlık hakkından yararlanabilen Cumhurbaşkanlığı koruma görevlileri, Erdoğan'ı protesto eden kişilere karşı şiddet uyguladıkları gerekçesi ile kınandı.



DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRIN

Ayrıca, kavgaya karışan koruma görevlilerinin diplomatik dokunulmazlıklarının kaldırılması için ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gerekli girişimlerde bulunması isteniyor.



KATAR KRİZİ SONRASI

Kararın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşamki iftar yemeği sonrası verdiği "Katar ile dayanışma" mesajının ardından gelemsi dikkat çekti.



FİRE YOK

Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili temsilcilerin ortaklaşa hazırlayıp oylamaya sunduğu tasarı mayıs ayında katılan temsilcilerden hiçbir fire vermeksizin 397 oyla kabul edildi.