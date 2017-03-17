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ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 30 Mart'ta Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 30 Mart'ta Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Habertürk'te katıldığı programda gündemi değerlendirdi.

ABD'den Türkiye'ye yakın zamanda üst düzey bir ziyaretin yapılıp yapılmayacağı yönündeki soru üzerine Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un 30 Mart'ta Türkiye'ye gelmek istediğini belirtti.

Kendisinin de Ankara'da ve uygun olacağını mevkidaşına ilettiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Kendisini misafir etmek istediğimizi de söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da bir aksilik çıkmazsa kabul edecek. Aynı şekilde de Sayın Başbakan'a söyledik. 30 Mart'ta bir aksilik çıkmazsa Tillerson Türkiye'ye gelecek." dedi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yüz yüze görüşmelerinin olağanüstü bir gelişme olmazsa referandum sonrasında olacağını söyledi.
AA
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