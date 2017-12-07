ABD'nin Kudüs kararı sonrası İsrail'den kızdıracak açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Kudüs başkent olarak kabul etmek isteyen birçok ülke ile irtibatta olduğunu söyledi. AFP haber ajansı ise İsrail ordusunun Batı Şeria'ya asker sevkiyatında bulunduğunu duyurdu.



ABD Başkanı Donald Trump dün akşam ABD'nin İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıdığını açıklamıştı.

BATI ŞERİA'YA ASKER SEVKİYATI : AFP haber ajansı, İsrail ordusunun Batı Şeria'ya asker sevkiyatı yaptığını duyurdu. İsrail ordusunda yapılan açıklamada, "Yapılan askeri durum analizine göre, Batı Şeria bölgesine çok sayıda tabur sevk edilmesi kararı alındı" ifadesi yer aldı.

BİR ÇOK ÜLKE TANIYACAK İDDİASI : İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin adımından sonra çok sayıda ülkenin de benzer adım atarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını iddia etti.

HAMAS'TAN YENİ BİR İNTİFADA ÇAĞRISI : Hamas lideri Haniyeh ise İsrail'e karşı yeni bir intifada çağrısı geldi. Haniyeh'in açıklamasında, "Siyonist düşman karşısında yeni bir intifada başlatmak zorundayız" ifadesini kullandı.

TRUMP'IN KARARINA TEPKİ YAĞIYOR : Washington yönetiminin aldığı tek taraflı karara tepki yağıyor. Uluslararası toplum hemen devreye girdi. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den Trump'ın kararına karşı açıklamalar geldi.



ABD Başkanı Donald Trump, dün merakla beklenen konuşmasında, Kudüs’ü resmen İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını ve Tel Aviv’deki Büyükelçiliği buraya taşıyacaklarını açıkladı. Beyaz Saray’daki basın toplantısında konuşan Trump, tüm dünyanın karşı çıktığı adımı “Kudüs’ü resmen İsrail’in başkenti olarak tanımanın zamanı geldi” ifadesiyle duyurdu. (internethaber.com)