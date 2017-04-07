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ABD, SURiYE’Yi VURDU!

Akdeniz'de bulunan ABD savaş gemilerinden Humus'ta kimyasal silahların bulunduğu öne sürülen Şaryat Hava Üssü'ne 59 Tomahawk füzesi fırlatıldı.

ABD, SURiYE’Yi VURDU!
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye rejimine Şayrat Hava Üssü'ne 59 Tomahawk füzesi fırlattıklarını açıkladı.

59 TOMAHAWK FÜZESİ FIRLATILDI
Pentagon'un yaptığı açıklamaya göre 59 Tomahawk füzesi Şayrat Hava Üssü'nde bulunan radarları, bombardıman uçaklarını, uçak mühimmatlarını, uçaklara yakıt sağlayan istasyonları, lojistik depolama alanlarını ve hava savunma sistemlerini hedef aldı. Füze saldırısının Akdeniz'de konuşlandırılan bir ABD askeri gemisinden yapıldığı kaydedildi. İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili saldırının ABD doğu yakası saatiyle saat 8.45’te gerçekleştirildiğini belirtti.

KİMYASAL SALDIRIDA KULLANILAN ÜS VURULDU
Yetkili, “Vurulan üssün kimyasal saldırıda kullanıldığını düşünüyoruz. Bugün yaptıklarımız ikinci bir talimata kadar bununla sınırlı olacak.” dedi. Pentagon'da toplantı sürerken USS Ross ve USS Porter ABD füze destroyerleri Suriye açıklarına yaklaştı. Füzelerin Humus yakınlarında Şayrat Hava Üssünü hedef aldığını duyurdu. Şayrat üssü DEAŞ ile mücadele çerçevesinde Rusya'nın Palmira'ya yönelik operasyonları sırasında kullanılmıştı. Rus helikopterleri askeri üssü yoğun olarak kullanmıştı.

RUSYA BİLGİLENDİRİLDİ
Pentagon tarafından yapılan açıklamada "Rusya füze saldırısı için bilgilendirildi. Rusya'ya ait bölgeyi vurmadık. " denildi.

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ABDRusyaSuriyeFüzeşayrat Hava üssüPentagon
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