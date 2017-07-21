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Abdullah Gül İsrail'in tavrını kınadı

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki gösteren Gül, "Bu davranış bölge ve dünya barışı için de tehdittir." dedi.

Abdullah Gül İsrail'in tavrını kınadı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Sosyal medya hesabı üzerinden İsrail'e tepki gösteren Gül, "İsrail’in son günlerde Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırgan ve kışkırtıcı politikalarını çok tehlikeli buluyor ve şiddetle kınıyorum. Filistin sorununun çözümünü daha da zorlaştıran bu davranış bölge ve dünya barışı için de tehdittir. Unutulmasın ki Kudüs ve Mescid-i Aksa her Müslümanın kalbinde özel yerini koruyacaktır." ifadelerini kullandı.

İHA
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