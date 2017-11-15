Abdullah Gül listeye giremedi

Daha önce listede ilk 10’a kadar çıkan FETÖ lideri Fetullah Gülen yeni listede ilk 50 arasında yer almadı.



Dünya’dan Kerim Ülker’in haberine göre Ürdün’ün başkenti Amman’da bulunan Kraliyet İslami Strateji Araştırmalar Merkezi, 2002 yılından bu yana dünyanın en etkili Müslümanlarını belirlemek için çalışma yürütüyor.



1.8 milyar kişi arasından belirlenen ‘Müslüman 500’ün 2018 listesinde siyasetten bilime, edebiyattan ekonomiye birçok alanda 14 Türk kendine yer buldu.



Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı iş dünyası kategorisinde, 2015’te Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar ve kuantum optiği ve kuantum hesaplama konularında yaptığı çalışmalarıyla tanınan Ataç İmamoğlu bilim bölümünde Türkiye’yi temsil eden isimler arasında yer alıyor.



Edebiyattan Orhan Pamuk listeye ilk kez girerken, hattat Hasan Çelebi, Şeyh Nazım Kıbrısi’nin oğlu Şeyh Mehmet Nazım Adil Hakkani, Hayrettin Karaman, Osman Nuri Topbaş, Rabia Yalçın, Şeyh Mahmud Efendi listedeki diğer isimler…



Veliaht prens yükseldi

2018 listesinin ilk sırasında Mısır’daki El Ezher Üniversitesi’nden Şeyh Ahmed Muhammed el Tayyib bulunuyor. İkinci sırada Suudi Arabistan Kralı Selman, üçüncü sırada Ürdün Kralı Hüseyin, dördüncü sırada İran’ın dini lideri Ali Hamaney var.



Listede beşinci sırada yer alan Erdoğan 2012’de 2’nci, 2014’te 6’ncı, 2016’da 8’inciydi.



Üst sıralarda Fas kralı, Nijerya devlet başkanı, Umman kralı, Endonezya devlet başkanı ve bazı dini liderler bulunuyor. Son dönemde Suudi Arabistan’daki ‘tutuklama furyası’yla gündeme gelen Veliaht Prensi Muhammed bin Selman listedeki yerini pekiştirdi. Geçen yıl listeye 14’üncü sıradan ilk kez adım atan Suudi prens, bu yıl 13’üncülüğe yükseldi.



Gül liste dışı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu etkili 500 Müslüman arasında gösteriliyor.



Daha önce listede yer alan eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrunnisa Gül 2018 listesine giremedi.