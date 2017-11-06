Alexandr Dugin'den Türkiye'ye: ABD'ye karşı B planı yapmalısınız

Türkiye'yi 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce “Orduda hareketlilik var” açıklamasında bulunan Rusya Dış Politika Danışmanı Filozof Prof. Dr. Alexandr Dugin Gazete Habertürk'ten Nalan Koçak'a konuştu.



“Putin'in başstratejisti -hatta beyni-”, “Rus dış politikasının mimarı” , Foreign Policy Dergisi'ne göre ise Putin, Erdoğan ve Trump'ı birbirine bağlayan adam olarak tanımlanan Alexandr Dugin, "ABD Türkiye'ye de yaptırım uygulayacak, B planı yapmalısınız" dedi.



İşte Dugin'in açıklamalarının ilgili kısımları:

‘TÜRKİYE'NİN BATI'YLA İTTİFAKI SONA ERDİ'

- Türkiye, Atlantik'le ittifakının sonuna mı geldi?

Kesinlikle evet. Irak'ın işgali ve ABD'yle yaşanan krizin ardından (Tezkere krizinden bahsediyor), Ankara yeni tehlikenin Batı olduğunu anladı. Batı, Türkiye'yi arasına almak istemiyor. ABD, Kürtleri destekleyerek Türk ulus devletine tehdit oluşturuyor. Erdoğan, hem Müslümanlar hem Batı'yla ittifak yaptı. Sonuç? Darbe girişimi... ABD darbeyi, İslamcı ideolojiyi, FETÖ'yü kullanarak organize etti. Davutoğlu'nun Suriye politikası da bir başka örnek. Yine İslamcı ve Batıcı fikirlerin karışımıydı. İşlerin geldiği nokta Erdoğan'a Batı'yla ilişkilerin bittiğini gösterdi.



- “ Rusya, Türkiye'yi NATO'dan uzaklaştırırken, kendi etki alanına sokmaya çalışıyor” diyenler de var.

Putin, Türkiye'yi kendi tarafına çekmeye çalışmıyor. Batı, Türkiye'yi itiyor. Erdoğan'ı darbeyle indirmeye çalıştılar.



- Neden?

Çünkü Erdoğan jet meselesi nedeniyle özür dilemiş ve Rusya'yla ilişkileri onarmıştı. Batı'nın gözünde onlara ihanet etmişti.



‘ERDOĞAN NE KADAR BAĞIMSIZSA O KADAR BATI'NIN HEDEFİ'

- Yani Putin'le yakınlaşma darbenin nedeni miydi?

Hem o hem Erdoğan'ın bağımsız politikaları. Erdoğan ne kadar çok özgür olmak isterse, o kadar çok Batı'nın hedefi oluyor. Eğer Türkiye tek parça kalmak istiyorsa bunu Batı kampının içinde yapamaz. Meclis'e o bombaları Rusya yağdırmadı.



‘JET OLAYI HÜKÜMET İÇİNDE BATI YANLISI GRUBUN İHANETİYDİ'

- Jet olayı sonrasında ilişkilerin onarılmasındaki rolünüz konusunda çok şey yazıldı. Sizden dinlemek isterim.

Perinçek'e yakın bazı askerlerden oluşan bir delegasyon, uçağın düşürülmesinden hemen sonra Moskova'ya geldi.



- Aralarında İsmail Hakkı Pekin de vardı...

Evet. Delegasyon, jetin düşürülme emrini Erdoğan'ın vermediğini, hükümet içerisinde Batı yanlısı bir grubun ihanetinin söz konusu olduğunu söyledi. Türk elçi de Rusya'yla iletişim kanalını açmam için benden yardım istedi. Rusya, Türk tarafının söylediği şeyleri araştırdı. Daha sonra martta Ankara'da Erdoğan'a yakın isimlerle görüştüm. Erdoğan'ın Putin'e mektubundan sonra Türkiye'ye gittim. Amacım, “Dikkatli olun. Bu önemli adım, komployu organize edenleri harekete geçirecektir” demekti. Sonra darbe girişimi oldu.



‘PUTİN'İ ERDOĞAN KONUSUNDA İKNA ETTİM'

- Putin'i Erdoğan konusunda ikna eden siz miydiniz?

Evet, yardımlarım oldu çünkü savaşın eşiğine gelmiştik! Ama başkanımız öyle ikna edilecek birisi değil. Putin, rasyonel ve realist biri. Eğer bazı konuda deliller varsa, değerlendirir.



‘PUTİN'İ DARBEYİ DESTEKLEMESİ İÇİN İKNAYA ÇALIŞTILAR'

- CIA'nın darbe girişimi için 2 milyar dolar harcadığını iddia ediyorsunuz. Neden başarısız oldular?

Türk ordusunu hafife aldılar. Ergenekon ve Balyoz'dan sonra orduda Erdoğan'ı destekleyecek kimsenin kalmadığını düşündüler. Fakat ordudaki Kemalistler Erdoğan'ı destekledi. CIA ayrıca o gece Rusya ve Türkiye arasındaki iletişim kanallarını kesmeye çalıştı.



- Ne yaptılar?

Putin'i Türkiye karşıtı bir pozisyon almaya iknaya çalıştılar. Erdoğan'dan başka bir liderin daha iyi olacağını, iç savaş çıkacağını ve Rusya'nın bu savaşı kendi lehine kullanabileceğini söylediler. CIA Putin'in etrafındaki etkili isimleri organize etti. Fakat Putin ikna olmadı. Çünkü bu Türkiye'nin sonu demekti. Daha önce söyledim, darbe sonrası için Kürtler isyan çıkarma hazırlığı yapmıştı.



- Yeniden böyle bir girişim olur mu?

Bence olmaz. Başka yollar kullanacaklardır çünkü hâlâ yüksek pozisyonlarda CIA'ya bağlı kişiler var ama organize olmaları kolay değil.



‘ABD ZAYIF NOKTANIZI KULLANMAYA ÇALIŞACAK'

- FETÖ'nün miadını doldurduğunu ve ABD'nin yeni bir maşa örgüt bulacağını iddia ediyorsunuz. Ne olabilir?

Pek çok faktörü bir araya getirecekleri bir strateji izleyeceklerini düşünüyorum. Mesela etnik çatışma, ekonomik-sosyal tehditler, siyasi ve askeri elit içerisinde Erdoğan karşıtı huzursuzluk yaratmak. Amerikalılar bütün zayıf noktaları kullanmaya çalışacaktır.



- Zarrab davasını da bu çerçevede değerlendirebilir miyiz?

Kesinlikle bütün ekonomik ilişkileri kullanacaklar. Sürekli saldırı altında olacaksınız. İran'a, Rusya'ya yaptırım uygulanıyor. O kadar eminim ki Türkiye'ye de yaptırım uygulayacaklar. Ekonominizi kurtarmak için B planı yapmalısınız.



‘ASIL HEDEF KARLOV DEĞİL ERDOĞAN'DI'

- Elçi Karlov suikastı, jetle başlayan sürecin devamı mıydı?

Kesinlikle. Rusya'nın tepkisi tabii ki bu sefer farklı oldu. Düşünebiliyor musunuz; elçisi öldürülüyor ve Rusya hiçbir şey yapmıyor. Çünkü her şey gayet açıktı. Asıl hedef elçi değil Erdoğan'dı. CIA mı kullandı bilmiyorum ama FETÖ'nün yaptığı açıktı. Erdoğan'a güveniyoruz ve artık Rusya'yı Erdoğan'a karşı provoke etmek kolay değil.



DARBEYİ NEREDEN ÖĞRENDİ?

- Darbe girişiminde Ankara'daydınız. Bir gece önce, “Türk ordusunda bir hareketlilik” olduğunu Ankara'ya söylediniz. Bilgiyi nereden aldınız?

Bazı şeyleri söylemem doğru olmaz. Ama tabii ki Rus istihbaratı var. Aldığım bilgiyi doğru analiz ettim.



- O gün neler yaşadınız?

Darbe gecesi çok geç saatte Türkiye'den ayrıldım. Esenboğa Havaalanı'ndaydım. Rusya'yla iletişim halindeydim. Beklemek zordu çünkü kimin kazanacağı belli değildi. Beni de takip ettiklerini biliyorum.



- Darbe gerçekleşseydi başınıza ne gelirdi?

Erdoğan ya da Perinçek'in başına ne gelirse, benimkine de o gelirdi.



‘ABD, KÜRDİSTAN'I ÖNCE SURİYE'DE KURMAK İSTİYOR'

- YPG meselesi de ABD'yle büyük sorun...

İran, Türkiye, Rusya, Suriye ve Irak... Hepimiz bir araya gelir ve Kürtlere onları tatmin edecek bir şey önerirsek kendi güvenliğimizi sağlarız. Kürt kimliğini bastırmamalıyız. Çünkü biz böyle yaptıkça ABD'nin ve İsrail'in eline düşüyorlar. İyi savaşıyorlar; Amerikan emperyalizminin kuklası olmalarını engellemeliyiz.



- Nasıl bir çözüm?

Öncelikle Suriye tek parça kalmalı. Tüm azınlıkların hakları garanti altına alınmalı. Suudi Arabistan ve Katar düşüşte. Tüm kartlar elimizde. Hep birlikte ABD'ye “Yaptıkların için teşekkürler, Ortadoğu'dan git” demeliyiz. Bu Suriye ve Kürt meselesinin çözülmesinin tek yolu.



- Bu nedenle mi Rusya, YPG'yi Astana sürecine katmak istiyor?

Türklerin itirazını anlıyorum. Ama Rusya'nın Kürtlerle her türlü ilişkisi Türkiye'nin de çıkarına.



- Barzani, referandumda ABD'nin sessiz kaldığını söyledi. Neden?

ABD yönetimi kaos içerisinde. Trump var; bir yanda Amerikan derin devleti, diğer yanda Kürtlere destek veren küreselciler duruyor. Amerikalılar bence kesinlikle bağımsız bir Kürdistan'a destek verdi ama Irak'ta değil. Kürdistan'ı Suriye'den başlatmayı tercih ediyorlar. Barzani anladı, pek hoşlanmadı.



- Önce mi davranmak istedi?

Aslında Barzani'nin asıl amacı hemen bağımsız olmak değildi. Bağdat'la pazarlık masasına güçlü oturmak istediler.



- Fakat topraklarının neredeyse yarısını kaybettiler...

Evet, sanırım savaşmaktan korktular. Amerikan yönetimindeki kaosun kurbanı oldular.



- Rusya'dan süreçte bağımsızlığa karşı çıkan sert açıklama duymadık...

Çünkü Kürtler konusunda çok dikkatliyiz. Onlar üzerindeki etkimizi artırmaya çalışıyoruz.



- Tabii ki petrol çıkarlarınız da var.

Evet taktiksel davranıyoruz. Fakat Irak'ın parçalanmasını istemiyoruz. Putin, ayrılıkçılıktan nefret eder. Bu nedenle Erdoğan ve Esad'ın da yanında duruyor.