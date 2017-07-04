Almanlar kafayı yedi: Arabayı istiyorsan öldür

Zentrum für politische Schönheit yani Siyasi Güzellik Merkezi adlı Türkiye düşmanı bir grup, Berlin'deki Almanya Başbakanlık Binası önüne çok tartışılacak bir pankart astı.

Asılan pankartta “Bu arabayı mı istiyorsun, o zaman diktatörleri öldür” sloganı yazıldı.

Buldukları her fırsatta Türkiye ve Erdoğan'a hakaret eden Almanların astıkları pankartta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da resmi yer aldı.

Pankartta yer alan diğer iki isim ise Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz.