Almanya'da koalisyon görüşmesinde kritik 'Türkiye maddesi'

ALMANYA’da seçimlerin üzerinden 110 gün geçti. Halen yeni hükümet kurulamadı. Hıristiyan Demokratlar (CDU/CSU) ile Sosyal Demokratlar (SPD) arasında beş gündür büyük koalisyon kurulması için sondaj görüşmeleri sürüyordu. Perşembe akşamı, “Son sondaj görüşmesinden bir sonuç çıkmazsa, ufukta erken seçim görünüyor” yorumları yapılıyordu. Bir erken seçimin Almanya’da siyasi manzarayı altüst edeceği, Almanya Başbakanı Angela Merkel, SPD lideri Martin Schulz ve CSU lideri Horst Seehofer’in koltuklarını kaybedeceği endişesi vardı.

28 SAYFALIK SÖZLEŞME

Üç parti perşembe günü bu baskı altında müzakere masasına oturdu. Görüşme cuma sabahına kadar sürdü. Cuma sabahı tarafların 24 saati aşkın bir süredir halen anlaşamadıkları, görüşmenin devam ettiği haberi, yeni koalisyon hükümetinin kurulamayacağı endişesini artırdı. Ancak son anda üç liderin 'sondaj görüşmelerinde' uzlaşmaya vardıkları haberi geldi. Üç lider büyük koalisyon hükümetini devam ettirme konusunda 28 sayfalık müzakere sözleşmesi üzerinde anlaştı.

TÜRKİYE’YE VİZE SERBESTİSİ YOK

Ön sözleşmede yeni hükümetin Türkiye politikası ayrı bir başlıkla yer alıyor. 26’ncı sayfada ‘Türkiye’ başlığıyla yer alan maddeye göre Türkiye’yle yeni fasıl açılmayacak ve açılan fasıl kapanmayacak. Türkiye’ye vize serbestisi verilmeyecek ve gümrük birliği genişletilmeyecek.

Ön sözleşme maddesinin Türkiye bölümü şöyle:

“Türkiye bizim için çok yönlü ilişkilere sahip olduğumuz önemli bir müttefik ve komşu. Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları kötüleşti. Bu nedenle müzakerelerde bir fasıl kapatılmadığı gibi yeni bir fasıl açmayı da istemiyoruz. Türkiye gereken yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece vize liberalleşmesi olmayacak ve Gümrük Birliği genişletilmeyecek. “

ŞİMDİ SÖZ KURULTAYDA

Şimdi sıra SPD’nin 21 Ocak’ta Bonn’da yapacağı olağanüstü kurultayında. SPD, sondaj görüşmelerinde varılan uzlaşma üzerine büyük koalisyonu kurmak için asıl müzakerelere başlanmasını kurultayda delegelerin onayına sunacak. SPD lideri Martin Schulz, kurultayda büyük koalisyon müzakerelerine ‘Evet’ çıkması için parti teşkilatlarını ikna turuna çıkıyor.

İŞTE ANLAŞTIKLARI MADDELER

Üç parti şu konular üzerinde anlaşmaya vardı:

* Vergi artırımı yok: SPD, üst gelirlilerde vergi zammı istiyordu. Ancak vergi artırımına gidilmeyecek.

* Sağlık sigortası: Sağlık sigortası primlerinde eşit katılım denilen eski uygulamaya geri dönülüyor. Sağlık sigortasına ödenen primlerde işveren ve çalışandan eşit prim kesilecek.

* Mülteci göçü sınırlanacak: Yıllık mülteci sayısı 180 bin ile 220 bin arasında kalacak. 220 binden daha fazla mülteci alınmayacak. Mültecilere aile birleşiminde yeni bir düzenleme bulununcaya kadar, eski uygulama devam edecek. Ayda en fazla bin civarında aile birleşimine izin verilecek.

* Emekli maaşı: Emekli maaşı seviyesi yüzde 48 olarak kalacak. Ücretin yüzde 48’ine tekabül eden emekli maaşı uygulaması 2025 yılına kadar devam edecek.

* Dayanışma Vergisi: Doğu Almanya’nın ekonomik kalkınması için kesilen dayanışma vergisi kademeli olarak 2021 yılına kadar 10 milyar euro azalacak.

* İşsizlik sigortası: Primlerde yüzde 0.3 oranında az kesinti yapılacak. (http://www.hurriyet.com.tr)