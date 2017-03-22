banner176
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Almanya, Darbe Girişimi Sonrası 11 Kez Silah Sevkiyatına Onay Vermedi

Alman hükümetinin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'ye silah sevkiyatına 11 kez onay vermediği ortaya çıktı.

Almanya, Darbe Girişimi Sonrası 11 Kez Silah Sevkiyatına Onay Vermedi
banner179

Almanya'da Sol Parti  Milletvekili Jan van Aken'in soru önergesine Federal  Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği yanıta göre, Alman Hükümeti, Kasım 2016'dan bu yana 11 kez  Türkiye'ye silah sevkiyatına onay vermedi.

Süddeutschen Zeitung gazetesinin konuya ilişkin haberine göre,  Almanya silahların sevkiyatına Türk hükümetinin bu silahları  Türkiye içerisinde baskı unsuru olarak kullanmasından endişe ettiği için izin vermedi.  Türkiye'deki insan haklarının durumunun da sevkiyat izni çıkmamasında etkili olduğu kaydedildi.

"NATO ORTAĞINA KARŞI ALIŞILMADIK HAREKET"

Almanya tarafından silah sevkiyatına onay verilmemesinin NATO ortaklarına karşı alışılmadık bir işlem olduğuna yer verilen haberde,  Almanya'nın 2010 ile 2015 yılları arasında  Türkiye'ye 8 kez silah sevkiyatına onay vermediği bilgisi de paylaşıldı. Sevkiyat izni verilmeyen silahlar arasında tabanca, mühimmat ve belirli silahların üretiminde kullanılan parçaların bulunduğu belirtiliyor.

SOL PARTİ, TAMAMEN DURUDURULMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNDU

Hükümetin silah sevkiyatına izin vermemesini önemli bir adım olarak nitelendiren Sol Parti  Milletvekili Jan van Aken, bir sonraki adımın  Türkiye'ye silah satışının tamamen durdurulması gerektiğini savundu.

İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Anahtar Kelimeler:
ALMANYATürkiyeDARBE
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner181