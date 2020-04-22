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ALMANYA KORONAVİRÜS AŞISINI İNSANLARDA TEST EDECEK

Almanya'da Paul Ehrlich Enstitüsü (PEI), yeni korona virüsüne karşı geliştirilen aşının insanlarda test edilmesi için bu sabah izin aldıklarını duyurdu.

ALMANYA KORONAVİRÜS AŞISINI İNSANLARDA TEST EDECEK

Üzerinde çalıştıkları aşının insanlarda da test edilmesi için onay alındığını belirten Paul Ehrlich Enstitüsü Başkanı Prof. Paul Cichutek, aşının üç aşamadan geçeceğini belirtti. Cichutek, korona virüse karşı geliştirilen aşının bitmiş halinin gelecek yılın ilk aylarında hazır olacağını söyledi.
 
PEI Enstitüsü Başkanı Prof. Paul Cichutek, aşının ilk aşamasının hayvanlar üzerinde test edildiğini, test esnasında virüse karşı etkili olduğunu ve virüse karşı bağışıklık sisteminde koruma oluşturduğunu gözlemlediklerini, testlerde elde edilen olumlu gelişmelerin gönüllü kişilerde uygulanması için bugün itibariyle izin verildiğini açıkladı. Aşının ilk kez insanlar üzerinde de deneneceğini belirten Prof. Cichutek, "Aşıyı deneyeceğimiz gönüllü kişi devamlı olarak kontrol edilerek aşının herhangi bir yan etkisi olup olmadığını yakından takip edeceğiz" dedi. Yeni aşının korona virüse karşı insan vücuduna etkisi, virüse karşı direnci artırıp artırmadığı, bağışıklık sistemini ne kadar güçlendirdiği ve aşının uygulanacağı kişiye ne miktarda verileceği konusunda ilk etapta 2 bin kişi üzerinde uygulanacağı, aşının yan etkisinin olmamasına dikkat edildiği belirtildi.

İHA

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