ARAP LiDERLERiN ABD iLE KUDÜS PAZARLIĞI

İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile yakınlaşırken, ABD ve Arap ülkeleri arasında Kudüs'ün statüsüne ilişkin bir pazarlığın yürütüldüğüne ilişkin haberler gündeme geldi.



İSRAİL BASINI: ABD, KUDÜS'Ü İSRAİL'İN BAŞKENTİ İLAN EDECEK

İsrail'de yayın yapan Hadashot adlı haber programı, ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç gün içinde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan edeceğine dair habe duyurdu.



MIKE PENCE'İN AÇIKLAMALARININ ARDINDAN

Haberin, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, "Donald Trump ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımakta kararlı" açıklamasından hemen sonra gelmesi dikkat çekti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Büyükelçiliğin taşınmasına ve Kudüs'ün başkent olarak tanınmasına ilişkin herhangi bir takvimin bulunmadığı belirtildi.



KASIM AYINDA ZİYARETLER SIKLAŞTI

Kudüs merkezli hareketlilik sürerken, Körfez ve Arap ülkelerinin liderinin Washington'a ziyaretlerinin arttığı görülüyor. Son olarak Ürdün Kralı Abdullah ile Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad el Halifa'nın birer gün arayla ABD'ye gitmeleri dikkat çekti.



ABDULLAH'IN DÖRDÜNCÜ ZİYARETİ

Hafta başında Washington'da başta Mike Pence olmak üzere ABD'li üst düzey siyasi ve güvenlik yetkilileriyle bir araya gelen Kral Abdullah, bu yıl içinde dördüncü kez ABD Başkentini ziyaret etmiş oldu. Abdullah'ın, Washington'da başta yeni Ortadoğu barış planının başındaki isim Jared Kushner ve ABD'deki Yahudi lobisinin çatı örgütü AIPAC'tan yetkililer ile görüştüğü belirtildi.



BAHREYN'İN VELİAHT PRENSİ DE ABDULLAH'TAN BİR GÜN SONRA ABD'DEYDİ

Kral Abdullah'tan bir gün sonra ABD'ye ayak basan Hamad el Halifa da, Başkan Trump olmak üzere, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Savunma Bakanı Jim Mattis ve diğer yetkililer ile biraraya geldi.



KASIM AYINDA İSE SUUDİ TEMSİLCİ WASHINGTON'DAYDI

Kasım ayının başında ise Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sağ kolu olarak bilinen Körfez İşlerinden Sorumlu Bakan Samir es-Sebhan, Washington'da üst düzey görüşmelerde bulunmuştu.



KUDÜS MASADA

Kasım ayında Arap ülkelerinden ABD Başkentine yoğunlaşan ziyaretlerin Filistin'de başlayan barış süreci ve Kudüs'ün statüsüne ilişkin pazarlıklar ile yakından ilişkili olduğu değerlendiriliyor.



TRUMP'IN YAHUDİ DAMADI DA RİYAD'A GİTMİŞTİ

Bilindiği üzere Ekim ayı sonunda Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in Riyad'a gizli bir ziyarette bulunduğu ve Muhammed bin Selman ile birkaç gün süren planlama ve strateji çalışmaları yaptığı ortaya çıkmıştı.



140 BİN FİLİSTİNLİ KUDÜS'TEN GÖNDERİLMEK İSTENİYOR

Hafta başında 140 bin Filistinliyi Kudüs sınırları dışına taşıyacak yeni bir karar İsrail Parlamentosu'ndan (Knesset) geçirilmişti. Karara neredeyse hiçbir Arap üllkesinden tepki gelmemesi dikkat çekti. Haaretz gazetesi, İsrail parlamentosu Knesset'e bağlı Mevzuat Komitesi'nin binlerce Filistinlinin yaşadığı iki mahallenin Şufat Mülteci Kampı ve Kefr Akab mahallelerinin Kudüs'ten ayrılması ve böylece bu kentteki Filistinli sayısının azaltılmasını öngören, aşırı sağcı Eğitim Bakanı Naftali Bennett ve Kudüs İşleri Bakanı Zeev Elkin tarafından sunulan kanun teklifini onayladı. 857 bin nüfuslu Kudüs'te Şufat Mülteci Kampı ve Kefr Akab mahallelerinde yaklaşık 140 bin Filistinli yaşıyor. Bazıları İsrail pasaportu taşıyan bu kişilerden çoğunluğunun İsrail'de daimi ikamet izni var. Doğu Kudüs'teki birçok Filistinlinin İsrail vatandaşlığı bulunmuyor.



YASA KNESSET'TE OYLANACAK

Teklifin 9 evet, 7 hayır oyuyla kabul edildiği duyurularak, komitede onaylanmasının İsrail meclisi Knesset'te ikinci ve üçüncü okumalarının yapılmasının önünü açtığı aktarıldı. Teklifin ilk okumasının geçen temmuz ayında yapılarak onaylandığı, yasalaşması için ikinci ve üçüncü okumaların da kabul edilmesi gerektiği ifade edildi.



SİNA TARTIŞMASI

İsrail Sosyal Eşitlik Bakanı Gila Gamliel, Pazar günü resmi temaslar için gittiği Mısır'ın Başkenti Kahire'de Filistinlilerin Sina'ya sürülmesini teklif etti. Sina vilayetinda 309 kişinin can verdiği terör saldırısının hemen ardından Kahire'ye giden İsrailli bakan, Filistinliler için “Sina yarımadası Filistinlilerin devlet kurması için en iyi yer” dedi.



MISIR'DAN AÇIKLAMA

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Mısır halkının kanlarıyla sulanan Sina başta olmak üzere Mısır topraklarındaki egemenliği kemirecek her türlü açıklamayı kim yaparsa yapsın reddediyoruz. Mısır Sina'nın bir karış toprağından ödün vermeyecek, kimsenin oraya saldırmasına da izin vermeyecektir” dedi.



SİSİ'DEN SİNA TALİMATI

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Sina vilayetine bağlı Ariş kentinde 309 kişinin hayatını kaybettiği bir terör saldırısı düzenlenmesinin üzerinden birkaç gün sonra Vakıflar Bakanlığı'ndaki Mevlid-i Şerif töreninde yaptığı konuşmada Sina Yarımadası'nda acımasız güç kullanılması talimatı verdi.



ABD ELÇİLİĞİ KUDÜS'E TAŞINIYOR

Birleşmiş Milletler'de İsrail'in kuruluş oylamasının 70. yıldönümü etkinliğinde konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Donald Trump'ın ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e nasıl taşıyacağını düşündüğünü ve taşınmanın zaman meselesi olduğunu söyledi. Trump'ın seçim vaadi olarak kullandığı ABD elçiliğinin Kudüs'e taşınması göreve geldikten sonra ertelenmişti. Pence yaptığı konuşmada, “Sizlere Başkan Trump'ın tebriklerini ve desteğini getirdim” diyerek şöyle devam etti, “Bugün Yahudi halkını destekleyen herkese minnettar olduğumu belirtmek isterim. Trump beni basit bir mesajla gönderdi: Yönetimimiz altında Amerika her zaman İsrail'in yanında olacaktır” Yahudilerin kendi “ebedi” vatanını hak ettiğini BELİRTEN Pence, “Yahudiler diğer tüm uluslar gibi kendi kaderlerinin efendileri olmalı” ifadelerini kullandı.